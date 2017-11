David Seijó: "Qué importante es el desayuno"

El actor que interpreta a Ramiro en 'El Barco', David Seijó quiere que recordéis siempre el siguiente consejo: Antes de ir al cole y antes de jugar, desayunad bien, ya que es la comida más importante del día. "Tomad una buena barrita de aceite y un buen zumo de naranja, eso os dará energía suficiente para aguantar todo el día". Porque "24 horas son muchas, así que por favor alimentaros, es fundamental".



¿Y por qué es fundamental? Se trata de la primera comida del día y no hacerla puede tener como consecuencias que sufráis fatiga, cansancio, dolores de cabeza, irritabilidad o dificultades de concentración...etc, Así que si queréis rendir bien en las clases y tener energía para jugar con vuestros amigos o compartir el tiempo libre con vuestra familia no os olvidéis de desayunar.