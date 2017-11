Pere Fernández: "La clave de la diabetes está en la concienciación"

Pere nos ha explicado qué es la diabetes, "un aumento de las cifras de glucosa en la sangre por encima de lo normal", en concreto, "por encima de 125 gramos se considera diabetes".



El experto ha señalado que "es una enfermedad crónica, no tiene cura, y el paciente debe ser consciente de que sufre diabetes". "Lo único que puede hacer es evitar complicaciones pero no la podrá curar", ha apostillado Pere.



Entorno a la diabetes hay malas noticias: Es una enfermedad que si no se controla y se trata lleva a complicaciones terribles como ceguera, diálisis, amputaciones no traumáticas y enfermedades cardiovasculares. De hecho, según nos ha contado el experto "puede llevar a la muerte prematura". Pero también hay buenas noticias y es que "si somos capaces de meternos en la cabeza, que si el paciente pone medidas para evitar las graves consecuencias puede llevar una vida normal".



Además, de definir la diabetes, Pere Fernández nos ha explicado que existen tres tipos.

Tipo 1: Aparece en los niños y los síntomas son alarmantes: mucha sed, hambre y pérdida de peso exagerada.



Tipo 2: " Se da en adultos y está directamente ligada a la obesidad. En este caso no se necesita azúcar (por eso no se pincha insulina).



Diabetes gestacional: Puede aparecer en el embarazo, a partir de la semana 20. No se da en todas las embarazadas, sólo en aquellas predispuestas a tenerlas. En este caso, el bebé tiene una predisposición genética a sufrir diabetes en el fúturo, pero puede evitarse, es decir, si se acostumbra a hacer ejercicio y comer de forma equilibrada puede evitar la diabetes.



Durante el videoencuentro, también hemos hablado sobre la dieta que debe llevar una persona con diabetes (y el resto).

Si nos imaginamos un plato, el 60% deberían ser hidratos, 30% grasas no saturadas, 5-10% proteínas.



Respecto al tratamiento de la diabetes: Educación diabetológica, alimentación, ejercicio físico y tratamiento farmacológico (si es necesario)



¿Qué hacer cuando hay complicaciones?

La hipoglucemia es la complicación por excelencia. Se produce cuando el nivel de azúcar en sangre es demasiado bajo. Esto puede suceder por realizar ejercicio. Cuando sucede esto, los órganos pueden verse afectados y el paciente sufrirá mareos.



¿Cómo evitarlo? técnicamente, 15 gramos de glucosa sirven para 15 minutos. El azúcar puede recuperarse de diferentes formas como con un terrón de azúcar o un gel oral de absorción.



El experto, ha destacado que "lo más importante es que los pacientes estén concienciados e informados para evitar las graves consecuencias de la diabetes". Una enfermedad a la que tenemos que prestar atención no sólo hoy, Día Mundial de la diabetes, sino todos los días.

Existen iniciativas de concienciación sobre la diabetes y hay que favorecer todas las que favorezcan el cuidado de esta enfermedad. Debemos enseñar cómo gestionar la diabetes. Es importante que el paciente se informe y sepa reaccionar ante bajadas y subidas de azúcar.

