Marta Garaulet: "Sigue la dieta mediterránea con un plato de cuchara 3 días a la semana"

Garaulet ha señalado que la dieta mediterránea es la dieta que teníamos en los años 60, por ejemplo: tres días a la semana legumbres como plato único y principal acompañado por ensalada y postre. Un día pasta o arroz, otro día carne o pescado.



Ahora pensamos que hay que dar muchas proteínas pero, según afirma la nutricionista, es un error que viene del hambre que han pasado nuestros abuelos.



Marta Garaulet también recomienda comer pan tres veces al día, con moderación. Según asegura la experta, en general pensamos que el pan engorda y por eso tendemos a eliminarlo de nuestra dieta, pero no es cierto.



¿Por qué se está perdiendo la dieta mediterránea?

Para la nutricionista hay dos factores muy importantes, uno de ellos es el miedo a engordar, "porque se piensa que la dieta mediterránea es incompatible con adelgazar, pero no es verdad", asegura Garaulet y añade que cada vez hay más estudios que lo confirman.



Consejos para seguir con la dieta mediterránea

Primero planificar y después organizarse. La clave está en adaptar la dieta a la industria moderna. Marta Garaulet recomienda que incorporemo tres día a la semana un plato de cuchara, como plato único acompañado por una ensalada y fruta. La nutricionista añade que por la noche se puede completar con proteínas en forma de carne, pescado y huevos.



Para finalizar, la nutricionista ha señalado que hay que encontrar un equilibrio a lo largo del día. Lo ideal es "que haya una gran cantidad de cereales, pan, pasta arroz, legumbres y luego complementemos nuestra alimentación con verduras y fruta sin olvidarnos del aceite de oliva.



Las tres recomendaciones de Marta Garaulet para la web de El Estirón

Después de su intervención en Espejo Público, hemos tenido la oportunidad de pedir a la nutricionista tres recomendaciones para evitar la obesidad infantil. Marta Garaulet nos recomienda:



En primer lugar comer en familia todo lo que podamos.

Tomar al menos tres día a la semana plato de cuchara al medio día.

Dormir un número de horas suficiente, al menos 8 diarias. Porque se está viendo una relación importante entre la falta de sueño y la obesidad.



Por último, María Garaulet nos ha señalado una recomendación que no deberíamo seguir: "picotear", la nutricionista opina que la falta de horario de comida es un error y es mejor optar por comidas centralizadas y organizadas en el tiempo.