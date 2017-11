Aconsejan que los colegios utilicen soportes electrónicos para reducir el dolor de espalda de los niños

El 51% de los chicos y el 69% de las chicas padecen dolencias de la espalda antes de cumplir los 15 años. Aunque ya se han tomado medidas para reducir el peso que el escolar transporta, y que no debe superar el 10% de su peso corporal, como instalar taquillas o editar los libros en fascículos trimestrales, todavía se les sigue cargando a los niños.

Sin embargo, la realidad es que hoy en día, en un teléfono móvil se puede guardar casi todo. Por eso, los expertos se preguntan qué sentido tiene cargar con kilos de material escolar a unos niños que a lo largo de su vida muy probablemente nunca van a trabajar en papel, sino en soporte electrónico.

Ésta pregunta se ha planteado en la 15º edición de la campaña de Prevención de las Dolencias de la Espalda, en la que se ha presentado la aplicación 'El Tebeo de la Espalda', que acompaña al tebeo que editan todos los años, donde se enseña a los niños cómo cuidar su espalda desde los primeros años de vida escolar, y les permite adquirir conocimientos y hábitos que han demostrado ser útiles toda la vida.

El tebeo se puede descargar en la página web de la organización colegial y de REIDE. En ella se incluyen escenas de realidad aumentada para acceder a contenidos adicionales, y también cuenta con varios juegos donde los niños podrán realizar un puzzle, ejercicios de memorización, colorear y un videojuego que consiste en que el personaje realice una carrera de salto de obstáculos.

Entre las recomendaciones recogidas en la publicación está no reposar en cama cuando se padece dolor de espalda, ya que se prolonga la dolencia y su posible reparación en el futuro, hacer deporte continuado desde edades tempranas porque se aumenta la resistencia de la columna vertebral ante las cargas excesivas, pero se estima que el 12,1% de los adolescentes de 14 años no realiza ningún tipo de ejercicio, según datos del informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2016.

Adquirir estos hábitos desde pequeños, resulta beneficioso para la salud cardiovascular general, además de para la espalda.

Los expertos aconsejan utilizar mochilas con ruedas pero, en el caso de que esto no sea posible, lo correcto sería en el centro de la columna, colgada de ambos hombros, a la altura de la zona dorsolumbar, ya que su eje de equilibrio se encuentra ahí. A su vez, piden que se reduzca el peso del material escolar, de forma que este no supere el 10% del peso corporal del niño, en concreto, un niño que pese 40 kilos no debe cargar más de 4, aunque han demostrado que, en algunos ámbitos se supera un 30% del peso recomendado.

Por último, el mobiliario escolar se debe adaptar a la edad y altura de los escolares, lo óptimo sería que contasen con sillas que permitieran adecuar su altura. Además, se recomienda evitar mantener la misma postura durante horas, cambiando la postura frecuentemente y levantándose cada 45-60 minutos.

Mientras tanto, el dolor afecta a los adolescentes entre 13 y 15 años, siendo más frecuente en las chicas (69%) que en los chicos (51%), repercutiendo posteriormente en la edad adulta, por eso, los expertos aconsejan realizar ejercicio hasta incluso cuando se esté padeciendo el dolor, ya que los diferentes deportes resultan beneficios para el desarrollo.