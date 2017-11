El ambiente de crianza influye en el desarrollo del niño

El ambiente de crianza de los peques influye en factores biológicos del desarrollo del cerebro y la capacidad intelectual general, la memoria declarativa, la memoria procesal, la memoria ejecutiva, el rendimiento académico, la destreza motora fina y la salud socioemocional, según un nuevo estudio realizado por un grupo internacional de expertos de Indonesia.

En el estudio, financiado por el Gobierno de Canadá, han participado, además, científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y ha sido publicado en la revista 'Lancet Global Health'.

El proyecto ha contado con casi 3.000 niños indonesios de entre 9 y 12 años cuyas madres habían participado con anterioridad en otro proyecto sobre el consumo de suplementos múltiples.



El estudio ha demostrado que las madres que toman suplementos múltiples micronutrientes durante el embarazo pueden añadir el equivalente de hasta un año completo de escolaridad a las capacidades cognitivas del niño a los 9-12 años.



Pero no solo esto, si no que influye, más si cabe, el cuidado de la vida temprana y los padres y madres felices y educados.



De esta forma, se ha probado que los factores biológicos como el estado nutricional materno durante el embarazo, el bajo peso al nacer o el bajo crecimiento físico infantil no estaban tan fuertemente vinculados a la capacidad cognitiva como otros factores de carácter socioambiental evaluados como la depresión materna, la educación de los padres o la situación socioeconómica.



De esta forma, los expertos han asegurado que es necesario un replanteamiento de los programas de salud públicos, orientados en la actualidad a la prevención de factores biológicos, hacia una política que aborde los factores socioambientales, para lograr "la prosperidad de las poblaciones".



En la provincia indonesia de Nusa Tenggara occidental, donde se llevó a cabo el estudio, los funcionaros ya están tomando medidas para cambiar este aspecto.