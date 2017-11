Aumenta en un 50% los niños con diabetes tipo 2 por el sedentarismo y la comida rápida

El sedentarismo y el sobrepeso, causado por el abuso de la cómida rápida, han aumentando los casos de niños con diabetes tipo 2 en España en un 50%.



La mayor parte de los niños y adolescentes con diabetes padecen una diabetes de tipo 1, de origen genético, pero en los últimos 10 años ha aumentado en un 50% el número de niños con diabetes tipo 2.



"Por ahora sigue siendo extraordinariamente rara pero está creciendo mucho", ha afirmado Javier García Soidán, coordinador del Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (GEDAPS), en un acto organizado por la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) con motivo del Día Mundial de la Diabetes, celebrado el 14 de noviembre.



En España, se producen 1.200 nuevos casos cada año de niños con diabetes tipo 2, lo que suma un total de 10.000 niños menores de 15 años con esta enfermedad. A pesar de que el 90% están afectados por la diabetes tipo 1, es el aumento de la diabetes tipo 2 en niños lo que preocupa a los expertos.



"Ahora muchos se pasan el día delante del ordenador o con los videojuegos, y comen comida rápida como pizzas, hamburguesas, con mucho más contenido calórico, lo que hace que aumente la obesidad infantil", puntualizaba García Sedán.



España se encuentra entre los primeros países con más sobrepeso u obesidad infantil del mundo, con un 25% de los niños afectados por este problema, lo que supone un mayor riesgo de problemas cardiovasculares en el futuro.



"Suelen aparecer generalmente a partir de los 10 años, por lo que dependiendo de a qué edad debute la enfermedad las consecuencias serán muy distintas. Un paciente que debute con 15 años, si no se controla, empezaría con las complicaciones a los 25 años, y le queda todavía mucha vida por delante. Y eso es un problema", explicaba el coordinador de GEDAPS.



El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, asistió al evento organizado por la FEDE y lamentó el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios de los niños. "Presumimos mucho de dieta mediterránea pero un 52% de la población tiene sobrepeso", afirmaba el ministro.



Además, la población infantil se enfrenta también a la llamada "diabetes oculta", es decir, aquellos niños que desconocen que padecen esa enfermedad y que FEDE cifra en casi 2 millones de afectados.



El ministro ha recordado que, durante este año, se han autorizado ocho nuevos medicamentos, pero todavía no se ha encontrado uno que permita revertir la enfermedad, tal y como ha sucedido con la hepatitis C.



En 2016 se pondrá en marcha un nuevo software gestor de enfermedades crónicas que facilitará a los especialistas tratar a los diabéticos. El programa se encuentra todavía en fase de validación, pero mejorará la coordinación entre los profesionales y facilitará el tratamiento, el seguimiento y la aplicación de protocolos asistenciales.