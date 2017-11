Cinco juegos infantiles para que los niños se mantengan en forma

Muchas veces no realizamos ejercicio físico porque no tenemos tiempo, no nos gusta demasiado o simplemente no nos apetece. Los preparadores físicos o entrenadores personales coinciden en que para obtener el mayor beneficio a la hora de hacer ejercicio es importante divertirse y disfrutar la actividad que se está haciendo.



De hecho, incluso recomiendan evitar el término "ejercicio" y optan por alternativas como "jugar", que transportan a la personas a épocas donde predominan los buenos recuerdos, como la infancia.



El objetivo es animar a que las personas incorporen algún tipo de actividad física, algo vital según un reciente estudio en el que se concluye que el sedentarismo puede llegar a ser el doble de mortal que la obesidad.



Por ello, debemos enseñar, a los niños desde muy pequeños, algunos "juegos infantiles" que no sólo te permitirán cumplir con el mínimo de 20 minutos de actividad física recomendados por los científicos, sino que además te pueden ayudar a ponerte en forma.



El aro o 'Hula Hoop'

Mucha gente puede pensar que dar vueltas a un aro con la cadera y la cintura fue una moda, pero lo cierto es que este juego infantil se está popularizando en los gimnasios, no sólo como ejercicio, sino para aprender trucos similares a los que se ven en los circos.



Ellouise Hempstead, de un estudio de baile y ejercicios en Newcastle, Inglaterra, dijo que el "hula hoop puede practicarse como una actividad individual, en la sala de tu casa, o social, en una clase o con un grupo de amigos".



"Sea cual sea tu preferencia es una buena manera de perder grasa corporal, tonificación muscular, mejorar tus niveles de energía, de balance y coordinación, reducir el estrés y, lo que es más importante, pasarlo bien", destacó Hempstead.



Saltar la cuerda

Este es uno de los juegos ideales para ponerte en forma. Además de trabajar la mayoría de los músculos de tu cuerpo, te ayuda a mejorar tu balance y coordinación y te permite aumentar tu resistencia cardiovascular.



Si bien muchos deportistas de élite incorporan saltar la cuerda a sus sesiones de ejercicios en virtud de los beneficios que ofrece, es importante no olvidarse que se trata de una actividad que si se consigue hacer bien puede ser muy divertida.



Juegos de persecución

Son muchos los juegos de ese tipo que se conocen y más aún los distintos nombres por los que se les conoce, dependiendo del país o incluso de la región. "Pilla, pilla' o "corre que te pillo" son solo algunos ejemplos.



Durante estos juegos, las personas desarrollan rapidez y resistencia al estar casi en constante movimiento. Los contínuos cambios de sentido permiten mejorar la agilidad física, mientras que para evitar ser tocado la persona también debe mantener la concentración y decidir en fracciones de segundo.



Tira y afloja

El deporte en inglés se llama Tug-of-War, pero en castellano recibe múltiples nombres, como suele suceder en la mayoría de los juegos infantiles, dependiendo de los países y regiones. Este juego con una cuerda es uno de los deportes más tradicionales. Incluso llegó a formar parte de los Juegos Olímpicos, pero a diferencia de lo que mucha gente piensa no se trata sólo de grandes bíceps y brazos fuertes.



Es claro que la parte superior del cuerpo tiene una participación importante, pero también se exige considerablemente a las piernas y se incrementa la resistencia, ya que muchos duelos se deciden no por el más fuerte, sino por el que más aguante.



Rayuela

No parece un juego muy exigente, pero requiere mucha agilidad, coordinación y potencia física. El hecho de tener que saltar con una pierna, bajar a buscar la piedra, tiza o tejo, mantener el balance y regresar a la base, repitiendo esta actividad muchas veces puede poner a prueba hasta la persona más en forma del grupo.



A medida que va avanzando el juego también va aumentando la dificultad, por lo que las personas van desarrollando musculatura y agilidad, subiendo el nivel de esfuerzo constantemente.