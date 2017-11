Las comidas fuera de casa en Navidad pueden aumentar el riesgo de reacciones alérgicas en niños

¡Cuidado estas navidades con los que comen vuestros hijos! Los riesgos de reacción alérgica por la ingesta de alimentos aumentan en estas fechas, sobre todo, motivado por las comidas fuera de casa, según ha afirmado el grupo de trabajo de Alergia Alimentaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP).

Los expertos han afirmado que uno de cada cinco casos de anafilaxia en menores ocurre fuera del hogar y en un 84% son desencadenados por alimentos.

Este problema afecta entre un 4 y un 8% de la población infantil que padecen alergia alimentaria causada, sobre todo, por el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado, el marisco, las legumbres y las frutas.

En caso de que se produzca anafilaxia o reacción severa, es preciso administrar adrenalina, por lo que los médicos recuerdan que no debéis salir de casa sin la medicación adecuada.

Ante los síntomas, es recomendable dar líquidos de rehidratación, antihistamínicos para la nariz y ojos y corticoides.

La Sociedad Médica también ha publicado la guía 'Navidades felices y seguras para niños alérgicos a alimentos' en las que dan una serie de consejos para evitar estos riesgos.

Entre ellos, se recomienda prestar especial atención al etiquetado de alimentos y, sobre todo, a las trazas que puedan contener; no aislar al pequeño a la hora de sentarlo a la mesa para que no se sienta excluido o no ofrecerles alimentos sin saber qué es lo que pueden comer o no.

Es muy importante conocer de antemano el menú o acordarlo con el familiar encargado de preparar la cena estas navidades para evitar riesgos innecesarios.