¿Cómo podemos mejorar los hábitos en la alimentación de los niños?

Para que los niños sean conscientes de la importancia de una buena alimentación hay que acostumbrarles, desde pequeños, a que sean conscientes que hay comerr bien y de una forma variada.



Así, el blog de AXA Seguros nos da unos sencillos consejos para que podamos desempeñar esta tarea de la mejor forma posible.



1) Es muy recomendable convertir la alimentación del niño en un hábito saludable y eliminar todos aquellos elementos que puedan creer ver al niño que la aliemntación saludable es una imposición por parte de las personas mayores.



2) Los expertos aconsejan que se deben realizar todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena) a la misma hora siguiendo unos mismos comportamientos previos y posteriores, como lavarse las manos, sentarse juntos a la mesa y finalizar todos al mismo tiempo, etc.



3) Poco a poco se debe ir incluyendo en la dieta de los pequeños, distintos alimentos nuevos, pero de forma continuada, para que el niño se vaya acostumbrando poco a poco.



4) También el niño se tendrá que ir acostumbrando a la utilización progresiva de distintos utensilios como la cuchara o el tenedor



5) Los expertos recomiendan que el periodo de tiempo dedicado a cada comida oscile entre los 20 y 40 minutos, con el objetivo de no obligar al niño a comer ni demasiado rápido ni demasiado despacio. Así, también, poco a poco se irá acostumbrando a esa rutina.



6) Es muy recomendable enseñar a los niños la importancia de realizar una dieta rica y variada. En el caso de que presente cierto rechazo hacia un alimento específico será conveniente ir introduciéndolo en su alimentación en pequeñas cantidades, acompañado de aquellos alimentos que si consuma habitualmente.



7) Por otro lado es muy recomendable evitar utilizar 'recompensas' si come un tipo de alimento que a lo mejor al niño no le gusta ya que, así, nosotros también estaremos reforzando su rechazo al mismo.



8) Nosotros como, adultos, debemos ser un ejemplo a seguir para nuestros hijos, hermanos, primos pequeños puesto que hay un riesgo importante de si a nosotros no nos gusta un alimento o no si no lo consumimos por algún motivo, ellos nos imiten y tampoco lo quieran incluir en sus comidas.