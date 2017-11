¿Cómo puedes ayudar a tus hijos si tienen sobrepeso?

1. Un hogar libre de tentaciones

Debemos evitar comprar o tener en casa así como al alcance de los niños, alimentos repletos de grasas o llenos de azúcar.



Por el contrario, es más que aconsejable comprar alimentos más sanos como verduras, cereales, fruta o ricos en proteínas.



2. Los antojos para ocasiones especiales

No se trata de prohibir que el niño coma unas patatas fritas o un helado, pero si debe acostumbrar, desde pequeño, al niño a tomarlo en ocasiones especiales como una fiesta de cumpleaños o uin evento familiar siempre que sea muy de vez en cuando.



Lo más importante es que el niño sea consciente de que en su día a día tiene que comer alimentos sanos.



3. Anímale a realizar ejercicio

Realizar algún tipo de ejercico o actividad física es fundamental así como fomentar que los pequeños salgan a la calle a jugar y divertirse.



Hay que inculcarles que no es muy recomendable pasar muchas horas tirado en el sofá o jugando con algún dispositivo digital.



4. No le debes decir que tiene sobrepeso

El niño tiene que aprender que es muy importante que estemos en nuestro peso, por una cuestión de salud y no de estética.



5. Predicar con el ejemplo

Somos el espejo donde se miran nuestros hijos por lo que es fundamental que seamos un buen ejemplo para ellos e inculcarles buenos hábitos alimenticios.



Sería ideal que practicaran algún tipo de ejercicio juntos y si ello no es posible, al menos hagan el mayor número posible de actividades de ocio al aire libre.