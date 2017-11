Consejos para una buena 'Vuelta al cole'

Alimentación



A veces en verano se cometen excesos con la comida por lo que es fundamental vigilar la alimentación de los niños.



Los expertos recomiendan que nuestros pequeños desayunene, adecuadamente, ya que el desayuno es la comida más importante del día. Después, para media maañana o en el recreo es muy recomendable que coman una pieza de fruta o bocadillo y evitar que coman bolleria o patatas fritas.



Recuperar la rutina



Respecto al sueño es fundamental que los niños vuelvan a recuperar la rutina ya que durante las vacaciones, los horarios no existen.



Los expertos recomiendan adoptar el nuevo horario poco a poco y no de golpe.



También, recomiendan entre 9 y 11 horas de sueño nocturno mínimo durante la edad escolar.



Ejercicio



En cuanto al ejercicio físico, debe formar parte de la vida del niño de manera natural y los expertos aconsejan una hora diaria de actividad, adaptada a las capacidades y edad del niño.



El deporte puede realizarse mediante la educación física escolar, las actividades extraescolares, los paseos en familia y las actividades al aire libre.



Bailar, practicar algún deporte o salir a correr son solo algunos ejemplos para que los niños y crezcan sanos y fuertes.



De la misma manera, los padres tienen que reducir el consumo del ordenador, videojuegos, móviles y tablets, no permitiendo nunca que lo usen antes de irse a dormir.