Siete consejos para que los niños coman adecuadamente

Los hábitos alimentarios intervienen en el desarrollo físico y mental adecuado de los niños así como en la energía de la que disponen para realizar las actividades cotidianas.



José Ignacio Baile, psicólogo especialista en trastornos de la alimentación, destaca algunos consejos para que la hora de la comida no se convierta en un auténtico drama para los más pequeños.



1. No debemos obsesionarnos con lo que debe comer el niño: es el principio básico para dar el justo papel a la alimentación porque sino se entra en un proceso de obsesión y se genera más ansiedad.



2. Debemos confiar en los médicos ya que tienen la experiencia y los conocimientos suficientes para hacer el diagnóstico más acertado.



3. Aplicar dos reglas fundamentales: son los padres los que deciden qué tipo de alimentos toma el niño y estos deben ser equilibrados y en proporciones adecuadas, según su edad, pero es el niño el que decide cuánto come de cada cosa. El niño no decide lo que come sino cuánto come.



4. Debemos regular la hora a la que se come, con una rutina y sin distracciones. No se debe perseguir al niño después para que tome un bocado más.



5. Es fundamental dedicar tiempo a la planificación de las comidas: esto supone saber qué vamos a preparar y tener los ingredientes listos. Las comidas deben ser variadas y equilibradas.



6. Comer en familia. Los expertos explican que los niño que comen en familia tienen menos riesgo de desarrollar tratornos alimenticios.



7. No utilizar la alimentación para objetivos concretos: la correcta nutrición tiene como objetivo la salud global, sin embargo hay personas que desvirtúan la alimentación considerándola exclusivamente un medio para conseguir un objetivo físico como no engordar. Hay que enseñar a los niños la importancia de comer bien y que conozcan, desde niños, que es fundamental para la salud.