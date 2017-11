¿Cuál es la relación entre obesidad y asma infantil?

El asma infantil puede traer consecuencias mayores a los peques que lo padecen, como la aparición de la obesidad.



Ahora, un estudio publicado en la edición digital de 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine' ha demostrado que los peques con asma son más propensos a ser obesos a la larga, durante la infancia o la adolescencia.



Esto es un grave problema en la sociedad mundial, puesto que la mayoría de los 334 millones de personas que padecen asma son niños o adolescentes, una enfermedad que remite antes de la edad adulta en el 80% de los casos.



En este nuevo estudio, desarrollado por un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, han participado 2.171 estudiantes de jardín de infancia (5-6 años) y primer grado (6-7años) que no eran obesos y de los cuales el 13,5% padecía asma.



A estos niños se les ha realizado un seguimiento durante unos diez años y han descubierto que, en este periodo, el 15,8% de ellos han desarrollado obesidad. En total, han descubierto que los niños pequeños con asma eran un 51% más propensos a convertirse en obesos en la siguiente década, en comparación con los niños que no tenían asma.



Pero, además, los investigadores han hallado que el uso de medicamentos de rescate del asma reduce el riesgo de convertirse en obesos en un 43%.

El profesor Zhanghua Chen, autor del estudio, ha señalado que "el asma y la obesidad a menudo ocurren juntos en los niños, pero no está claro si los niños con asma tiene mayor riesgo de aparición de obesidad o si los niños obesos desarrollan asma, o ambos".



Las causas todavía no están claras, pero han indicado que es posible que los problemas respiratorios provoquen que los niños limiten sus horas de juego y realicen menos ejercicio físico; o que sea un efecto secundario de los medicamentos para tratar el asma.



Por ello, han recordado la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento del asma para frenar "el círculo vicioso del asma aumentando el desarrollo de la obesidad y la obesidad causando síntomas de asma".