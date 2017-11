Desayunar poco de joven aumenta el riesgo de obesidad en la edad adulta

Según un equipo de investigadores de la Universidad de Umea, en Suecia, dos tercios de los adolescentes que no desayunan o que solo comen dulces por la mañana son más propensos a presentar factores de riesgo que favorecen las enfermedades cardiacas y diabetes con 40 años.



La investigación, publicada en 'Public Health Nutrition' y dirigida por Maria Wennberg, realizó en 1981 una encuesta a 889 habitantes de Lulea (Suecia), cuando tenían 16 años, en la que se les pidió lo que habían comido en el desayuno.



27 años más tarde, cuando tenían 43 años se les volvió a examinar con el fin de descubrir si tenían factores de riesgo asociados a enfermedades del corazón, diabetes o accidentes cerebrovasculares.



Los resultados muestran que el 27 por ciento habían desarrollado signos relacionados con estas enfermedades y que aquellos que aseguraron no desayunar tenían un 65% más de posibilidades de padecer síndrome metabólico siendo adultos.



No obstante, y pese a estos datos, los autores de la investigación han reconocido las limitaciones de la misma puesto que el cuestionario de 1981 sólo reflejó los hábitos de un sólo día.