Esta Navidad...¡cuida tu alimentación!

No debemos pasar por alto estos descuidos ya que son relevantes para nuestra salud y que a la larga nos pueden pasar factura. Si no cuidamos lo que comemos, nuestro organismo puede enfrentarse a aumentos de colesterol, subidas de tensión y unos kilitos de más que no siempre son saludables.

Como lo de "una vez al año, no hace daño" no es excusa y debemos cuidar nuestra alimentación. Por ello, el asesor médico experto en nutrición, Eduardo González Zorzano nos ofrece unos sencillos consejos, para que todos, y sobre todo nuestros niños, coman sano también en Navidad.



1. Debemos realizar cinco comidas al día. Desayuno, almuerzo a media mañana, comida, merienda y cena. Los expertos recomiendan esta rutina alimenticia porque evita dejar pasar mucho tiempo entre comidas, lo que disminuye la ansiedad por la comida y previene el 'picoteo' entre horas. Además, un buen desayuno aumenta el rendimiento físico e intelectual.



2. Optar por la cocina saludable. Con el fin de compensar las frituras y salsas tradicionales, para el resto de comidas de estos días, mejor cocinar al vapor, al horno o a la plancha. Si es posible, se deben disminuir los platos con grasas saturadas (presentes en carnes, embutidos y productos de pastelería) y optar por el aceite de oliva y el pescado azul, por sus propiedades cardiosaludables.



3. Debemos comer frutas, verduras y hortalizas. Al menos, los días en los que no haya celebraciones, se deben equilibrar los excesos con frutas y verduras, así como alimentos ricos en hidratos de carbono. Su fibra regula el tránsito intestinal y controla los niveles de colesterol.



4. ¡Cuidado con los dulces! Los turrones, mazapanes, polvorones y bombones son tan tentadores como calóricos, y además, son una de las comidas que más a la vista están estos días. Por eso, conviene disfrutarlos sin excesos. Es recomendable intentar no repetir postre para evitar el exceso de azúcar.



5. Intentar beber al menos ocho vasos de agua al día. Se trata de un hábito muy beneficioso que se debe mantener en Navidad, pues el agua facilita tránsito intestinal e hidrata del organismo. También se pueden ingerir infusiones, sopas y zumos naturales, pero evitar, en la medida de lo posible, los refrescos.



6. Vigilar el peso. No debemos obesionarnos pero si debemos controlarlo de manera periódica, sobre todo en los niños propensos al sobrepeso.



7. Es aconsejable, sobre todo en estos días, practicar deporte. De hecho, la Organización Mubdial de la Salud (OMS) recomienda practicar al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico.