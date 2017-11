Estos padres se quedan perplejos al descubrir que son responsables del sedentarismo de sus hijos

La Sociedad Española de Cardiología ha lanzado un vídeo con el que quiere hacer llegar a los papás y las mamás la necesidad de que sus hijos practiquen más deporte. El vídeo se ha realizado con motivo de la campaña 'Children in the city', llevada a cabo por la Fundación Española del Corazón (FEC), la World Heart Federation (WHF) y la Union Of European Football Association (UEFA).

En el corto, se puede ver como los padres comparan las actividades que realizaban cuando eran pequeños, con las que hacen sus hijos en la actualidad. Estos no son conscientes del problema del sedentarismo infantil y cuando les hacen llegar que la principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, se quedan impactados

Por cada persona que muere en un accidente de tráfico, hay 65 personas que fallecen por enfermedades cardiovasculares. Pero, el 80% de estas muertes se pueden prevenir con hábitos de vida saludable.

El problema está en que el 85% de los niños, hoy en día, no realiza la hora de ejercicio físico diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los expertos han señalado que "tendemos a cargar la responsabilidad a los pequeños de estar en el ordenador todo el día, con la maquinitas o viendo la televisión en vez de jugando a algo más activo como solía hacerse antaño".

Sin embargo, un 243% de los menores reclaman el apoyo de los padres para practicar ejercicio físico y un 17% dice que nunca realiza deporte en familia. Por ello, la solución al sedentarismo infantil puede estar en las manos de sus progenitores.

¡Desde Objetivo Bienestar Junior os animamos a moveros en familia!