Frutas para combatir el calor del verano

Las frutas son esenciales en esta época ya que contienen un gran contenido en agua y son esenciales para evitar la deshidrtación y mantenernos fresquitos en este caluroso verano que acaba de comenzar.



Así que toma nota, y no pierdas de vista a estas frutas que te proponemos desde 'Objetivo Bienestar Junior'.



Sandía

Contiene un 92% de agua además de sodio, potasio o magnesio. Muy recomendable para estos días tan calurosos.



Melón

Una fruta con un 90% de agua que está repleto de hierro, vitamina A, C y su consumo ayuda a luchar a luchar contra la obsesidad y la diabetes.



Fresa

Aunque no de esa impresión, las fresas tienen mucha agua, un 92% aproximadamente. y aportan calcio y fibra.



Pomelo

Contiene un 91% de agua y es una frura muy recurrente aunque no sea muy popular en nuestro país



Piña

La piña también es una fruta muy recurrente y muy rica que tiene un 87% de agua.



Albaricoque

Otra fruta muy veraniega que está muy rica y que contiene un 86% de agua. Además reduce los niveles de colesterol lo que permite regular la función cardiaca o la muscular.