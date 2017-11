Hablamos con Javier Martínez, experto en nutrición

Javier Martínez es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en nutrición clínica y deportiva. Además, es responsable de nutrición de Equidieta, sistema patentado de nutrición equilibrada basado en alimentos y hábitos de vida, coaching nutricional y deportivo.



Éstas son algunas de las preguntas relacionadas con los más pequeños de la casa. Para leer todo el encuentro digital, pincha aquí.



Inma y Rita: Buenos dias Licenciado. La hija de mi amiga el unico pescado que come es pez espada y como tiene mucho mercurio... ¿porque pescado se puede cambiar? La niña es alergica al huevo. Gracias por enseñarnos a comer sano. Un saludo



Hola,

Efectivamente el pez espada, el cazón y el atún (especialmente el rojo) tienen niveles de mercurio preocupantes, por eso no debes incluirlos más de un día a la semana en la dieta de la hija de tu amiga. Puedes intercambiar pez espada por otros pescados azules como los salmonetes, el salmón y el atún claro. Los peces pequeños y no depredarores tienen menos mercurio que los peces migratorios y depredadores como el pez espada. Cuanto más viejos se pescan más metales pesados tienen debido a la contaminación en el mar.



Rosa: Hola!, estoy dando a mi hija de 3 años "melatonina". En las farmacias lo venden como complemento alimenticio, pero creo que su mayor uso es como inductor del sueño,...¿puede tener alguna repercusión la toma de esta hormona?



Hola Rosa,

La toma de una hormona, y más en una niña debe hacerse con cuidado. Ya que no se debe jugar con este tipo de sustancias. Consulta a un especialista para buscar el verdadero problema por el cual tu niña no duerme bien.



Sonia: ¿Es cierto que es perjudicial para la salud comer espinacas y acelgas?



Hola Sonia,

No es cierto. Ni si quiera en niños, lo que ocurre es que las espinacas y acelgas al igual que otras verduras de hoja verde acumulan nitratos que no son perjudiciales. De hecho son positivos para el desarrollo de masa muscular en niños y adultos, lo que ocurre es que en el tubo digestivo se transforman en nitritos y nitrosaminas compuestos que producen falta de oxigenación, problemas de salud en general y se piensa que tumores de tipo gástrico. Para evitar la conversión de nitratos en nitritos es necesario combinar espinacas y acelgas con vitamina C (limón, frutas, la propia espinaca fresca) y sustancias antioxidantes de aliaceos (ajo, cebolla y puerro), con ello se evita este problema. Hay que tener cuidado con los nitratos y nitritos, aditivos que se utilizan legalmente en fiambres envasados, preparados de carne picada, hamburguesas y salchichas (nitrito sódico, nitrito potásico, nitrato sódico y nitrato potásico). Existen fiambres libres de aditivos, especialmente para niños y embarazadas, por lo tanto se pueden introducir espinacas y acelgas junto con el resto de verduras bien combinadas.