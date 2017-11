La mitad de los niños españoles no come verduras ni hortalizas a diario

1 DE CADA CUATRO NO COME FRUTA

EL 23 por ciento de los niños no consume fruta fresca a diario en España y el 38 por ciento come sólo una vez al día. En cuantro a las verduras y hortalizas el 50% no las consume a diario, según un estudio sobre los hábitos de consumo de frutas, verduras y hortalizas en nuestro país.