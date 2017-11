El 30% de los niños menores de siete años nunca han pasado por un examen visual

Es necesario que los peques pasen un examen visual anual, pero el 30% de ellos no lo hace a pesar de que ocho de cada diez familias coincide en la necesidad de que los niños acudan periódicamente a revisión, según ha desvelado el estudio 'El estado de la salud visual infantil en España'.



Además, como ha recordado el presidente de la asociación Visión y Vida, Salvador Alsina, el 60% de los niños con problemas visuales se lo detectan ellos mismos.



Esta investigación, presentada por el Ministerio de Sanidad, ha probado la relación directa que existe entre fracaso escolar y problemas de visión, puesto que el 72% de los niños con bajo rendimiento académico detesta leer, y uno de cada tres manifiesta que tiene problemas para ver de lejos o cerca.



La asociación va a utilizar este estudio para promover un cambio en los malos hábitos, a través de la campaña 'Ver para Aprender', y en la que utilizarán sus redes sociales para dar mayor difusión.



Los responsables advierten de la importancia de realizar revisiones anuales en menores para evitar así que un problema visual lastre su desarrollo académico.



"En la actualidad, cuando estamos hablando de la existencia de una nueva pandemia europea, la miopía, sepamos que uno de cada cinco niños puede tener un problema visual no resuelto, mientras que siete de cada diez padres creen que su hijo ve correctamente", ha señalado Alsina.



Uno de sus principales objetivos es concienciar a los padres para que aquellos que no han acudido con su hijo a una revisión, probablemente, pidan una cita.



Asimismo, siguen trabajando con los partidos políticos y las autoridades sanitarias en la creación de un 'Plan Preventivo de Salud Visual', puesto que "gran parte del problema proviene de que nunca hemos educado al ciudadano sobre cómo cuidar su salud visual", ha denunciado el presidente de Visión y Vida.