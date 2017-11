Los niños pueden practicar 'running' a partir de los cinco años

Practicar 'running' es muy habitual hoy en día y los peques también quieren subirse al carro. Este deporte puede ser muy beneficioso para ellos, pero es conveniente que lo empiecen a realizar a partir de los cinco años y que utilicen para ello un calzado adecuado, según informa el Colexio de Podólogos de Galicia.



Los niños, no pueden practicar este deporte hasta esta edad puesto que "no tiene la madurez necesaria para adoptar la postura requerida a la hora de practicar running y le podría acarrear lesiones", ha señalado Borja Pérez, presidente del Colexio.



Por ello, los niños de entre 6 y 9 años no deberían realizar carreras continuas superiores a dos kilómetros. A partir de esa edad, se podrá ir aumentando progresivamente la distancia hasta llegar a los ocho kilómetros cuando cumplan 16.



En las primeras edades de la infancia es mejor tomar el 'running' como un juego en lugar de una competición. "Sin darse cuenta, pasarán un buen rato corriendo, trabajando sus piernas, su sistema cardiovascular, y también el respiratorio, sin estar sujetos a reglas técnicas".



Además, hasta los nueve años, el pequeño no tiene todavía bien formada la capacidad biomecánica de su marcha para correr y andar, por lo que "un entrenamiento excesivo podría causar deformidades en los pies y afectar al niño en su crecimiento y en su forma de andar como adulto".



Los expertos apuestan por una actividad física moderada, sobre todo si comprende varias disciplinas.