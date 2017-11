Los niños que juegan al aire libre, realizan una mayor actividad física

Los doctores Lee Schaefer y Jonathan McGavock, junto con otros doctores de la Universidad de Alberta (Canadá), realizaron un estudio a 306 jóvenes, de 9 a 17 años de edad, que participaron en el 'Healthy Hearts Prospective Cohort Study of Physical Activity and Cardiometabolic Health'. Durante el curso académico 2008/2009, los participantes llevaron un acelerómetro y completaron una encuesta vía digital sobre el tiempo que pasaron al aire libre después del colegio.



Los resultados demostraron que los jóvenes que dijeron no pasar tiempo al aire libre después de la escuela (17%) realizaron 21 minutos de actividad física menos al día, además de 70 minutos diarios más de comportamiento sedentario, que aquellos que informaron que pasaban la mayor parte de su tiempo al aire libre a la salida del colegio (39%).



Así, se concluyó a través de este estudio, que en general, los jóvenes que estuvieron la mayor parte de su tiempo al aire libre, tras las clases, eran tres veces más propensos a cumplir con las pautas de actividad física diaria recomendable y tenían significativamente niveles de aptitud cardiorrespiratoria más altos que los que los jóvenes que no llevaban a cabo estos hábitos de pasar, su tiempo de ocio, al aire libre. De hecho, los efectos positivos de la actividad al aire libre, es los jóvenes a los que re realizaron el estudio, se mantuvieron incluso en los meses de invierno.

Este estudio también ha concluido, tras sus resultados, que se necesita fomentar que nuestros jóvenes hagan ejercicio, dejando claro que si se los niños realizan actividades al aire libre, desde que son pequeños, su actividad física durante la adolescencia también será mayor. "Las escuelas y los padres deberían establecer un tiempo, determinado, para que los niños estuvieran al aire libre y así aumentar y fomentar los niveles de actividad física e impulsar una buena salud", añadía El doctor Schaefer.



Por tanto, debido a que los adolescentes pasan un gran parte del tiempo en el colegio, las políticas de bienestar escolar deben incluir planes diseñados para aumentar la actividad al aire libre.