La obesidad en niños y adolescentes, factor clave en la prevención del cáncer

Teniendo en cuenta que la evidencia científica sostiene que, en el ámbito europeo, se podrían evitar más de 40% de los tumores con hábitos de vida saludables y que se prevé un incremento considerable de la incidencia de la enfermedad, la prevención es ya una herramienta vital. Por este motivo, la AECC ha analizado la situación de los niños y adolescentes españoles con factores como el tabaco, el alcohol o la obesidad, incluyendo la alimentación y el sedentarismo.



En España, el 31,4% de los escolares de secundaria, de los 12 a los 16 años, han fumado alguna vez en el último año y casi el 9% lo hace a diario. Además, el 18,6% ha consumido cannabis en el último mes y 146.000 estudiantes entre 14 y 18 años han empezado a consumirlo en el último año.



En cuanto al consumo de alcohol, la misma encuesta muestra que 8 de cada 10 escolares han bebido alcohol alguna vez; 1 de cada 3 lo han consumido en forma de atracón, lo que se conoce como binge drink, y 2 de cada 10 se han emborrachado el último mes.



En materia de obesidad, analizando tanto el sobrepeso como el ejercicio físico, el 41,3% de los niños entre 6 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad y, según la Fundación para la Investigación Nutricional, sólo el 30% de los niños y el 12% de las niñas menores de 10 años realizan un mínimo de 60 minutos al día de actividad física que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En este sentido, la AECC ya señaló en el 2012 los resultados que mostraba su Oncobarómetro en la percepción que tiene la población española del riesgo de cáncer que tiene el sobrepeso: casi un 74% piensa que es bajo o muy bajo.



Estos datos no invitan al optimismo y por ello, la AECC ha realizado un estudio en los colegios españoles para saber cómo se está educando en salud a los jóvenes, teniendo en cuenta que no solo es el sistema educativo quien tiene toda la responsabilidad de hacerlo, sino que deben intervenir la familia, las Administraciones Públicas, Atención Primaria y la comunidad.



Educación Para la Salud, ni homogénea ni consolidada

La Educación Para la Salud (EPS) es una materia transversal contemplada en la LOMCE que, a su vez, adoptan las Comunidades Autónomas con la misma transversalidad en sus distintos territorios. Cada centro educativo, departamento y docente tiene margen para adaptarla en función de su propio contexto, tal y como contempla la Ley.



Las materias contempladas dentro de la EPS son: actividad física y alimentación saludable; bienestar y salud emocional; educación afectivo-sexual; seguridad y prevención de riesgos, lesiones y accidentes; y educación sobre drogodependencias.



El primer dato importante que se desprende del estudio realizado por la AECC es que el 60% de los centros de Primaria y Secundaria consultados dedican poco más de un hora al mes a impartir EPS.



Por materias, el 77,5% de los centros priorizan la actividad física y la alimentación saludable dedicando hasta dos horas al mes, aunque hay un 22,5% que no dedica ninguna hora, mientras que educación sobre la drogodependencia apenas sobrepasa el 50%.



El estudio también muestra que el 97% de los entrevistados señalan dificultades para impartirla, tales como falta de materiales para formar a los profesores en EPS, la tendencia a repetir acciones que se vuelven rutinaria, carga de trabajo o falta de implicación de la familia.



VI Edición del Foro Contra el Cáncer.Prevenir el cáncer, una realidad posible

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, la AECC dedicará la VI Edición del Foro Contra el Cáncer a analizar aquellos puntos prioritarios y urgentes para ser más eficaces en la prevención del cáncer.

Otros estudios

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, y sabiendo que la responsabilidad de educar en salud no solo recae en los centros educativos, la AECC tiene en marcha un proyecto de investigación, dirigido por el oncólogo Juan de la Haba, para identificar en todo el país, zonas y población de riesgo a padecer cáncer y organizar acciones más efectivas de prevención. El estudio se llama Tan Solo Cinco Minutos y es una encuesta online cuyo objetivo es lograr 450.000 encuestas de las que ya se han conseguido 122.000.