La OMS alerta de que el 81% de los niños y adolescentes no son activos

El 81% de los niños no realiza el tiempo mínimo de actividad física recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esta entidad también ha denunciado que las niñas son menos activas que los niños.



La OMS recomienda que los niños que tienen un estilo de vida sedentario, comiencen a introducir el ejercicio poco a poco y aumenten su duración, frecuencia e intensidad de forma paulatina. "Hacer algo de actividad física es mejor que no hacer nada", ha apostillado.



También, ha señalado que realizar ejercicio trae consigo multitud de beneficios para los más peques y reduce el riesgo de diabetes, hipertensión, obesidad, accidentes cardiovasculares o la aparición de distintos tipos de cáncer.



Sin embargo, la OMS ha aclarado que no consiste solo en practicar algún tipo de deporte, sino que la actividad física incluye cualquier movimiento corporal producido por los músculos que conlleve un gasto de energía como "jugar, caminar, participar en las tareas domésticas o el baile".



Los niños y adolescentes entre 5 y 17 años deben realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada.



Para conseguir que los pequeños sean más activos, ya se están llevando cabo distintas campañas como la recogida de firmas a través de la plataforma 'Change.org' para conseguir implantar una hora diaria de Educación Física en los coles.