Los padres no suelen percibir el exceso de peso de los hijos

Se ha presentado el informe sobre “Obesidad infantil y juvenil” que ha sido coordinado por el área de salud de The Family Watch, y elaborado por el Dr. José Antonio Serrano, coordinador del área.Para el autor del informe “La mejor estrategia para reducir la incidencia global de la obesidad es la prevención en las edades tempranas de la vida, incluso antes del nacimiento”,



El Dr. Serrano señala que “con frecuencia, los padres no perciben el exceso de peso de los hijos, por lo que el papel del pediatra de atención primaria es fundamental en el diagnóstico y prevención del sobrepeso y de la obesidad”.



La presentación del informe ha tenido lugar en la sede de The Family Watch en Madrid. Durante la misma, el Dr. Serrano dio una serie de recomendaciones generales para los niños y padres que enumeramos a continuación:



-Niños:

a) Aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos;

b) Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las instauradas;

c) Reducir la ingesta de azúcares;

d) Mantener la actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo del niño y contenga diversas actividades;

e) Para los niños hasta los 10 años de edad se recomienda que duerman 10 horas.



-Padres:

a) Procurar realizar las principales comidas juntos, o al menos una, y comer todos lo mismo: que los niños vean como sus padres se sirven la comida, comen de todo y no dejan nada en el plato;

b) El desayuno es la comida más importante del día. Si tu hijo no desayuna, es más probable que tenga hambre durante la mañana y picotee otros alimentos con alto contenido en grasas y calorías que favorecen el aumento de peso. Además con el desayuno aumenta el rendimiento físico, la concentración y memoria;

c) Hay que evitar tanto premiar como castigar mediante alimentos y evitar también comer viendo la televisión;

d) Participar todos juntos en juegos que requieran actividad física y fomentarles hábitos deportivos;

e) Disminuir el tiempo de ocio sedentario: videoconsolas, ordenador, etc.;

f) Es importante establecer un horario para irse a la cama que permita regular el sueño. Es recomendable, por lo tanto, que los niños no tengan en su habitación televisores, consolas de videojuegos u ordenadores.