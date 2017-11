Portugal obliga a los comedores escolares a ofrecer en su menú un plato vegetariano

La dieta vegetariana cada vez es más común y cada vez son más las personas que las adoptan y se las transmiten a sus hijos. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que, la dieta vegetariana o vegana que se le dé a los peques, esté bien planificada, para que no tengan ninguna deficiencia nutricional.



Por ello, Portugal ha aprobado una norma que insta a los comedores escolares a ofrecer, al menos, un plato vegetariano, es decir, que no contenga ningún ingrediente de origen animal.



Esta norma también afecta a todos los comedores y cafeterías financiados con fondos públicos como universidades, hospitales, residencias de ancianos, comedores de autoridades y de los servicios sociales o cárceles.



El Proyecto de Ley fue llevado al Parlamento luso por el partido PAN (Personas- Animales- Naturaleza) y el bloque de izquierda de Los Verdes, tras la recogida de 15.000 firmas. La reforma se ha aprobado por amplia mayoría.



En el caso de que los comedores no presenten una amplia demanda de este tipo de comida, podrán eximirse de la norma, siempre y cuando hayan demostrado, mediante registro, esta particularidad.