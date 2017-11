No te preocupes, la fiebre solo es síntoma de infección

SEGÚN LOS EXPERTOS

Normalmente cuando se habla de fiebre la gente tiende a percibir una idea muy mala. La fiebre no es mala por sí misma, no te provoca la muerte, ni genera daños cerebrales, ni coma, solamente nos avisa de que hay algo en el organismo que no va bien, en concreto suele dar señales de que tenemos una infección, según indican los expertos.