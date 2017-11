Refréscate con las bebidas más saludables de este verano

¿Tienes calor? una de las alternativas para el agua y con la que, también, los pequeños de la casa pueden refrescarse son: el granizado, el sorbete, la horchata, el gazpacho y los zumos de frutas.



El Granizado



El granizado es uno de los refrescos más populares del verano. Se trata de una bebida helada que se sirve cuando aún está cristalizada. El principal componente de los granizados es el agua, cuya presencia representa alrededor de un 85-90% de su composición.



Por tanto, su contenido calórico no es muy elevado, ronda las 60-70 calorías por cada 100 mililitros.



Una gran alternativa para refrescarnos este verano, que contiene muchas vitaminas y hay diferentes sabores: limón, fresa, naranja, melón así como de otras frutas.



El sorbete



Una bebida muy rica y refrescante. Es perfecto para ayudarnos con la digestión, sobre todo, si hemos tenido una comida copiosa. Se puede preprara de muchas formas y con distintos ingredientes aunque el de limón es el más típico y saludable.



Horchata



Otra de las bebidas que no puede faltar en nuestra nevera, este verano, es la horchata tanto en su versión líquida como granizada.



Sus ingredientes básicos son: el agua, la chufa y el azúcar.



Es una bebida muy fresquita, enerética y rica en azúcares, calcio y potasio.



Gazpacho



El gazpacho es otro de los protagonistas indiscutibles del verano. Suele preprarase con tomate que contiene mucha vitamina E, vitamina C y muchos otros beneficios.



También puede preprarase con otras furtas o verduras, como de sandía, una opción cada vez más extendida.



Los zumos naturales



Una bebida que tampoco puede faltar en nuestra nevera para que esté bien fresquita. Los zumos naturales de distintas frutas tienen muchos beneficios para nuestra salud.



El zumo de frutas es una fuente rica en energía ya que procede del propio alimento en sí, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas, entre las que destaca la vitamina C, ideal a partir de estos meses para aumentar las defensas.



Los zumos tienen, además, una gran cantidad de agua y los expertos recomiendan tomarlos después de realizar ejercicio o algún tipo de deporte por su alto contenido en potasio.