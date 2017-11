Sanidad pone en marcha su Observatorio de la Nutrición y el estudio de la Obesidad

La Encuesta Nacional de Salud desvela que actualmente más del 55 por ciento de la población adulta española tiene exceso de peso. Pero la situación también es "grave" entre la población infantil, ya que el 45 por ciento de los niños de 6 a 9 años tiene exceso de peso y el 19,1 por ciento son obesos.



Por ello, y dada la "preocupación creciente" que generan tales indicadores, la ministra de Ana Mato anunció hace unos meses la constitución de este órgano que, presidido por Fuster, recabará información, datos y evidencias sobre la nutrición, la actividad física, el sobrepeso, la obesidad y sus determinantes.



Desde Sanidad aseguran que la creación del Observatorio "no supondrá aumento del gasto público", ya que su funcionamiento será atendido con los recursos humanos y materiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), a la que está adscrito.

Entre sus cometidos, se encargarán de analizar y evaluar las medidas e intervenciones de la Estrategia de la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (NAOS), así como todas aquellas políticas y actuaciones nacionales, autonómicas y locales que promocionen una alimentación saludable y la actividad física, "destacando y divulgando aquellas de mayor efectividad e impacto sobre la salud".



Asimismo, también deberán analizar datos e información sobre publicidad de alimentos emitidas por los medios de comunicación, con especial atención a la dirigida a los menores de edad.



El Observatorio elaborará y promoverá igualmente estudios y trabajos de investigación destinados para mejorar la eficacia de las políticas nutricionales. No obstante, sus propuestas e informes no tendrán carácter vinculante. Para todo ello, Fuster estará acompañado de varios representantes de la AESAN, de los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Economía y Competitividad y Educación, Cultura y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de las comunidades autónomas.



Profesionales sanitarios y del sector de la hostelería

También formarán parte del mismo un representante de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD); de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE); de los diferentes consejos generales de médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros y licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



Por parte del sector de la hostelería habrá un representante de la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Asociación Empresarial de Cadenas de Restauración Moderna (FEHRCAREM), la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), así como un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios.



El Observatorio se reunirá, al menos, una vez al año con carácter ordinario y, excepcionalmente, cuantas veces sean convocados por su presidente. Los miembros del Observatorio no percibirán remuneración alguna en el ejercicio de sus funciones.