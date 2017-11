Uno de cada cien niños es celiaco en España

El pediatra señala que actualmente "el único tratamiento posible es quitar el gluten de la dieta. Hay que recordar que una persona celiaca que no toma trigo va a estar total y absolutamente sana, solamente es el contacto del trigo el que le va a producir la sintomatología. Hay tratamientos en experimentación no son todavía aplicables".



Rodriguez Herrera comenta que lo más difícil puede ser detectar la enfermedad, pues "Puede no ser muy llamativo, clásicamente era un niño con diarrea y que se desnutría, pero ahora mismo, muchos pacientes vienen a consulta porque no crecen, tienen un estreñimiento que no se controla bien o una anemia que a pesar de estar correctamente tratada no consiguen superar".



Una vez establecida la sospecha "es el pediatra el que establecerá que hay algún problema y pedirá pruebas complementarias, según el protocolo que esta internacionalmente definido", siendo las mismas en cualquier punto del globo.