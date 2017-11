La Universidad de Valencia desarrolla MEAL, una 'App' contra la obesidad infantil

El proyecto MEAL ofrece una metodología de formación sobre nutrición para los profesores, estudiantes y profesionales que les permitirá adquirir, entrenar y ofrecer a los niños educación nutricional básica y entrenamiento en conductas alimentarias saludables.



El desarrollo del proyecto contó con la financiación de la Comisión Europea. En MEAL (Modifying Eating Attitudes and Actions through Learning) participó la Universidad de Valencia como experta en desórdenes psicológicos y terapias de tratamiento de la obesidad infantil y contó con tres partners más: FVA di Louis Ferrini & C. de Italia, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung de Austria y Rogaland School and Business Development Foundation de Noruega.



El trabajo ha tenido gran acogida y los docentes de los cuatro países participantes en el proyecto coinciden en afirmar que la plataforma facilita la transferencia del conocimiento nutricional a los niños. Y, además, la consideran útil, rápida, segura y cómoda de usar.



Recientemente, la Comisión para el Fin de la Obesidad Infantil, establecida hace dos años por la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó un informe cuyos datos son muy preocupantes: más de 42 millones de niños menores de cinco años son obesos. Y si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.



Los malos hábitos alimentarios se han convertido en un gran problema de salud en Europa. De hecho, son factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad y de los trastornos alimentarios que causan un grave perjuicio entre la población. El número de personas obesas se ha triplicado en Europa en los últimos 20 años y España es el segundo país del continente con la mayor tasa de obesidad en menores, que ya alcanza al 28,3 por ciento de la población infantil.



Por ello, los autores del informe instan a los gobiernos a implementar programas integrales que promuevan el consumo de alimentos saludables y reducir la ingesta de alimentos poco saludables y bebidas azucaradas por parte de los niños y adolescentes.



Precisamente MEAL ofrece una plataforma web para facilitar la enseñanza de la nutrición en las escuelas. La herramienta se basa en un modelo educativo que permite “aprender haciendo”. Es decir, no solo aprenden conocimientos nutricionales, sino que también entrenan habilidades a través de ‘serious games’, en los que tienen que crear el menú más saludable, con productos elegidos por ellos mismos y luego se evalúa. Esta herramienta, está diseñada para niños de entre 9 y 12 años, y permite que los menores continúen practicando en sus casas.