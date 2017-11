12 verdades y mentiras sobre la fruta

La doctora Montserrat Folch, especialista del Hospital Quirón Teknon y autora de "Frutoterapia" (Paidós, 2014), anima en su libro a consumir fruta es una manera sencilla de obtener energía y salud rápidamente.



Señala, además que tomar la fruta como zumos, batidos o licuados se está poniendo de moda porque es una forma sencilla, rápida, eficaz, diferente y variada de conseguir sus beneficios en una única toma al día que el organismo asimila de forma muy rápida.

La doctora Folch detalla en 'Frutoterapia' algunas de las falsas creencias y verdades más difundidas y menos conocidas sobre la fruta, de entre ellas, Infosalus ha realizado una selección:



1) Comer fruta como postre engorda: falso

Las calorías de la fruta son las mismas si se toman a media mañana, a media tarde o como postre. Algunas pautas dietéticas incluso señalan que es mejor consumir la fruta al inicio de la comida para que nos sacien y comer así menos. Para Folch esto es un despropósito, no existe estudio científico que confirme que la fruta tomada como postre produzca malestar digestivo ni engorde más o menos que si se toma entre comidas.



"Comer fruta es muy saludable porque nos aporta una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra soluble, que ayuda a reducir los niveles de colesterol, e insoluble, útil contra el estreñimiento.



2) El melón no se aconseja en dietas de adelgazamiento: falso

No es cierto que el melón contenga mucha azúcar ni calorías, sino que por el contrario es una de las frutas menos calóricas.



3) La fruta madura es aconsejable en casos de problemas digestivos: cierto

A medida que la fruta madura disminuyen los ácidos orgánicos, presentes en la fruta verde y que pueden irritar la mucosa intestinal, además de aumentar la cantidad de azúcares. Por ello la fruta madura es más adecuada para niños y mayores.



4) Es mejor no mezclar la fruta: falso

Se pueden preparar toda clase de combinaciones de frutas pero mejor hacerlo cuando se vayan a consumir para evitar que se oscurezcan por la oxidación y pierdan en parte sus nutrientes.



5) Es mejor comer la fruta antes de la comida: cierto

Las frutas preparan los jugos gástricos para recibir mejor los alimentos. Es una buena idea añadir fruta a la ensalada o a cualquier plato que tomemos como entrante o emplearla como tentempié a media tarde o media mañana.



6) La fruta no aporta calcio: falso

Muchas frutas contienen una gran cantidad de calcio como naranjas, fresas, frambuesas, mandarinas, higos, piña, uvas o moras. Estas frutas incluyen más cantidad de calcio que fósforo, lo que las convierte en alimentos calcificantes.



7) Si padecemos anemia debemos tomar zumo de naranja: cierto

La vitamina C del zumo de naranja nos ayuda a asimilar el hierro de otros alimentos, lo que contribuye a combatir la anemia.



8) Cuando una fruta es muy dulce significa que tiene mucho azúcar: falso

"El grado de dulzura de una fruta no tiene relación con la cantidad de azúcar que contiene, sino con sus características químicas". La doctora pone como ejemplo una manzana ácida, que tiene mucho más azúcar que un melón dulce.



9) La manzana aporta muy pocas calorías: falso En general, esta fruta aporta mucha cantidad de azúcar, por lo que debe consumirse con moderación en dietas para perder peso y en personas con diabetes y si se toman es mejor que sean piezas pequeñas. El color de la manzana no influye en la cantidad de azúcar que aporta.



10) El aguacate es una fruta muy recomendada en la vejez: cierto

Se debe a su abundancia en vitamina E que protege frente al proceso de envejecimiento, la enfermedad cardiaca y algunos tipos de cáncer. La luteína que contiene el aguacate favorece la salud de los ojos al proteger de la degeneración macular o las cataratas.



11) La piña es muy diurética y ayuda a adelgazar: falso

Sólo se puede decir que hay frutas que contienen más agua que otras pero no hay ninguna fruta que promueva la eliminación de agua del organismo ni que ayude a adelgazar, en todo caso pueden aumentar la saciedad por su aporte de fibra. La piña aporta muy pocas calorías, de ahí que se recomiende en dietas de adelgazamiento.Verdades y mitos sobre la fruta



12) Es muy aconsejable cenar sólo fruta: falso

Puede ser insuficiente y al día siguiente podemos sentirnos débiles o con más apetito debido a niveles de azúcar en sangre más bajos. "Es mejor añadir algún lácteo.