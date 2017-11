Vivir cerca de zonas verdes puede reducir la obesidad infantil

ENTRE UN 11 Y UN 19%

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad pueden verse reducidas entre un 11 y un 19% cuando los pequeños viven cerca de zonas verdes, según los resultados del estudio 'Riesgos y beneficios de área verdes para los niños (Risks and benefits of green spaces for children)', realizado por CREAL, centro aliado ISGlobal.