Vuelve la feria de los colegios para ayudar a los padres a buscar centro para sus hijos

Antes de que comience el próximo 31 marzo el periodo de presentación de solicitudes de matriculación para el próximo curso 2016-2017, la feria de los colegios vuelve a la capital española para ayudar a las familias a encontrar el mejor colegio para sus hijos.



El evento reúne en un mismo lugar casi la totalidad de los colegios de la Comunidad para que éstos puedan explicar a los padres de forma sencilla su oferta educativa y los padres aclarar ideas y resolver dudas entre los distintos centros y proyectos educativos que pueden elegir. Y así, ayudar a las familias a tomar una decisión en esta difícil y decisiva tesitura ante la cual, la mayoría de padres, sobre todo los primerizos, se sienten muy desorientados.



El año pasado, la feria de los colegios contó en la Torre de Cristal de Madrid con la representación de más de 1.600 centros entre colegios privados, concertados y públicos y la asistencia de más de 12.000 familias convirtiéndose inmediatamente en un evento de referencia que se consolida en 2016. Nunca antes en España se había realizado un evento de estas características capaz de reunir en un solo sitio a los responsables de la educación de más de 800.000 alumnos.



A la vista de este éxito, para 2016 la feria de los colegios se ha expandido a cuatro ciudades Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia (toda la información sobre el recorrido en las cuatro ciudades en www.laferiadeloscolegios.com).



Para esta segunda edición en Madrid la feria ha crecido y se ha ampliado la oferta de centros privados y concertados con respecto al año pasado y se vuelve a contar con la presencia de La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que ofrecerá información a las familias sobre los colegios públicos de la región.



En total estarán representados más de 120 colegios representados que suman más de 70.000 alumnos. Si añadimos la red pública hablamos de alrededor de 700.000 alumnos.

Horario, lugares y acceso

La edición de 2016 de la feria de los colegios en Madrid se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela, uno de los recintos más emblemáticos de la capital con grandes espacios abiertos, jardines y zonas de recreo en torno a el mundo del caballo.

Un plan ideal de visita para familias con hijos que pueden disfrutar no sólo de lo referente al mundo del caballo, si no de los espacios verdes y de ocio que tiene el propio centro para los niños.



El horario será de 10.00 a 20.00 horas el sábado y de 10.00 a 14.00 horas el domingo.



El acceso es libre y gratuito, así, todos aquellos que quieran acudir lo podrán hacer sin pagar entrada, ni reservar previamente y sin registrarse en ningún formulario.



Zona infantil con Peppa Pig

Además, para facilitar aún más la visita a los padres y hacer de la elección de centro un día festivo en familia, la feria cuenta con una zona infantil abierta durante todo el horario de la feria, con monitores especializados y juegos para que los padres puedan informarse tranquilos mientras los niños están bien cuidados y se divierten.



La reina del evento volverá a ser Peppa Pig. El famoso personaje de dibujos animados volverá a estar presente como ya lo hiciera en la primera edición, siendo un rotundo éxito para los menores que podrán jugar y hacerse fotografías en el particular photocall que emplazado en el evento.