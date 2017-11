¿Actividad física quiere decir deporte?

FAQ'S

No. Hay niños y niñas a los que no les gusta el deporte o están poco dotados para ello y se resisten a practicarlo. El deporte es bueno, pero lo que es imprescindible es la actividad física. Es decir, jugar al aire libre, moverse, caminar, correr, los juegos tradicionales… Aunque en los niños es recomendable actividad física intensa, es decir, no basta con caminar, tienen que correr, montar en bicicleta, jugar con intensidad…