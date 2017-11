Aprendemos a preparar una piña con langostinos

Desde El Estirón te animamos a que en casa sorprendas a tus familiares y amigos con ricos platos como este: una piña con langostinos. En esta ocasión, además, con unos compañeros excepcionales: Los abuelos. ¿Todavía no sabes como prepararlo? ¡Toma nota de este original plato!



La piña con langostinos como no podía ser de otra manera, la pina, rica en vitamina C y que tiene muchos antioxidantes, es la principal protagonista de nuestro plato de hoy.



Pero también necesitamos otros dos ingredientes esenciales: los langostinos y los palitos de cangrejo.



El langostino es un crustáceo muy nutritivo y con muy poca grasa y los palitos de cangrejo tienen muy pocas calorías y aportan mucho sabor a nuestras comidas.



Además, necesitamos otros ingredientes: cogollos de lechuga o pimienos verde y rojo. Seguro que con todo esto y sigues los pasos de la receta, te saldrá un rico y colorido plato.