¡Bienvenida familia Rosa García!

La familia está compuesta por cuatro miembros:

Alexandra: La hija mayor. Tiene 11 años, mide 1´55 y pesa 57. Es una amante de los animales y la naturaleza. Monta a caballo y hace largos recorridos en bicicleta por el campo. En cuanto a la comida es la que da más problemas a sus padres (Eduardo y Sonia). Adora el chocolate pero no come demasiado sano. Según sus padres, Alexandra come muy poco de lo que no le gusta y no tiene medida al comer las cosas que sí le gustan.



Carla es la pequeña de la familia. Tiene 7 años, pesa 24 kilos y mide 1´34 y es lo contrario que su hermana. Come casi de todo y no engorda y está diagnosticada como celiaca. Adora a su perra Kitty y no para de correr, jugar y perseguir a su perrita. Según sus padres, el mayor problema que tiene con la comida es que comienza a rechazar comer ciertos alimentos porque imita a su hermana mayor.