La capoeira, un deporte completo

La capoeira es el deporte estrella del momento. Nació en Brasil y cada vez está más de moda. Se compone de diferentes movimientos acrobáticos y desarrolla las capacidades y habiliades tanto físicas como mentales de los pequeños.

Practicando capoeira los niños fortalecen sus músculos, se hacen más flexibles y ágiles. Además, fomentan su sociabilidad, equilibrio, autoconfianza y el sentido del ritmo y la orientación. Hemos estado con un grupo y hemos comprobado que la capoeira es un deporte muy completo.

Los pequeños lo definen como un juego y les encanta. Además, les aporta flexibilidad, resistencia y velocidad y su enfoque no es otro que un juego donde la agresividad no tiene lugar, no hay conflicto ya que no hay contacto.

Se fomentan valores como el compañerismo y la amistad además de trabajar la coordinación, el equilibrio y los reflejos. Un deporte tan completo y divertido que se puede empezar a practicar a partir de los cinco añitos.

¡Muévete con la capoeira, muévete con 'El Estirón'!