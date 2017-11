EL ESTIRÓN I MEJORES MOMENTOS I PROGRAMA 26

María Luisa Ferrerós da unos consejos a los padres para que la comida no se convierta en un chantaje emocional por parte de los niños. Si no quiere comer un alimento, que no lo haga, no puede intentar cambiar un plato que no le gusta por un buen postre o amenazar con que no come.