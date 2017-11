"El ejercicio es fundamental para un crecimiento equilibrado"

El doctor Mariscal y la psicóloga María Luisa Ferrerós, colaboradores habituales del programa de El Estirón, han respondido a vuestras preguntas y dudas sobre nutrición en directo en el videoencuentro de antena3.com.



España se encuentra a la cabeza de la obesidad infantil, superando a Estados Unidos. El doctor Mariscal ha declarado que hay que parar este dato. "Es una pandemia. Hay que cambiar los hábitos del día a día para evitar que siga creciendo este dato. Hay que cambiar las costumbres alimenticias de los más pequeños".



Para lograrlo, María Luisa Ferrerós hace hincapié en que los niños imitan los hábitos que ven en casa: "Desde el punto de vista psicológico, son los niños imitan las diferentes costumbres alimenticias que ve en los padres. Los niños interiorizan los hábitos que ve en casa. Imitan los hábitos de la familia y los padres".



Para que quieran comer furtas y comida saludable, el doctor propone que participen en hábitos diarios como poner la mesa. "Que ayuden a poner la mesa, que aprendan a pelar la fruta. Y que empiecen a comerla en pequeñas porciones y que vayan aumentando de tamaño y cantidad".



EL DESAYUNO, COMIDA PRINCIPAL

Para que los niños desayunen bien, la mesa tiene que estar preparado todo ya que los niños comen por la vista. No es lo mismo ofrecer una manzana que tenerla lista para tomar en el desayuno.



El doctor ha dado un truco para evitar que los niños vayan al colegio sin haber desayunado antes: "Cuando les "obligamos" a desayunar, pasado un mes, ya no salen de casa sin desayunar como costumbres".



Un estudio elaborado por el programa TAS (Tu y Alicia por la Salud) desvela que un 98% de los alumnos consumen menos fruta y verdura de la recomendada. También hay que ejemplificar que ídolos de los pequeños comen fruta, como Rafa Nadal cuando se come un plátano o bebe un zumo durante los partidos, ha recomendado Ferrerós.



María ha preguntado por qué su niño come fenomenal en la guardería, pero cuando llega a casa no quiere nada. María Luisa Ferrerós acuisa este comportamiento a que juega con los padres, proque siente la presión: "Está jugando contigo. En el colegio lo hace con sus compañeros y no siente la presión de una sola persona, mientras que en casa los padres estñan pendientes de él. Cuando son muy pequeños hay que ponerle un plato pequeño y poca cantidad, empezando por algo que no le gusta y compensarle con algo que le gusta".



Ingrid ha preguntado cómo puede evitar que su hija coma tan despacio y mastique tanto. El doctor Mariscal propone que corte la comida en trocitos muy pequeños.



"EL EJERCICIO ES FUNDAMENTAL PARA UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO"

Laura pregunta sobre cuánto ejercicio es recomendable que haga un niño. "¡Que no paren! Los niños que naden, caminen, patinen... Están en pleno crecimiento y el ejercicio es una de la variables fundemntales para que crezcan sanos" ha recomendado el doctor Mariscal. "Que haya entrenamientos durante la semana y que jueguen un partido. Y que se diviertan para que no se convierta en algo competitivo".



Ferrerós ha dicho que el deporte es fundamental para un crecimiento equilibrado "El deporte no se puede quitar como castigo, ya que es fundamental".



IMAGINACIÓN EN LOS MENÚS INFANTILES

"Hay que utilizar la imaginación a la hora de elaborar los menús infantiles", ha declarado la psicóloga. Nuestro país es rico en variedad de legumbres, pesacados, verduras... "Hay que comer controlando las cantidades que comemos. No importa que se dejen algo en el plato", ha dicho el experto en nutrición de El Estirón.



"Podemos jugar con el truco de utilizar platos peqeuños y así si el peqeuño quiere repetir, no sea con una gran cantidad que empache al niño. Y al revés si se trata de un niño inapetente: utilizaremos un plato grande y la misma cantidad" ha apuntado la psicóloga Ferrerós.