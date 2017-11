Miguel: "Si pudiera comería todos los días bollos"

Miguel y Laura sólo pueden comer un bollo una vez a la semana. Miguel dice que si fuera por él "estaría todos los días comiendo bollos". Aunque, los huevos no les gustan nada.



Su madre planifica con ellos la comida que va a hacer durante toda la semana. Dice que le cuesta que coman carne que no sea empanada. Les deja más libertad a la hora de elegir la cena. Madre e hijos negocian el menú de la semana.



