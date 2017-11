Los niños imitan lo que comen sus padres

Comerán los espaguetis como plato único con un sofrito de chorizo y bacón. Su postre será una pieza de fruta.

Vienen del cole a las 14:00 con mucha hambre, comen y por la tarde tienen sus actividades extraescolares. Su merienda será un pequeño bocadillo.

Comen bastante verdura porque han visto a su madre, ella afirma que “si tú se lo inculcas porque te ven comértelo a ti, ellos lo comen mejor” .

Nuestro experto en Nutrición, el Doctor Mariscal, lo corrobora: “Los niños no obedecen, los niños imitan”.



Los Montejano no hacen varias comidas, todos comen los mismo, aunque unos lo hagan antes y otros más tarde.



