Picar entre horas, la perdición de Cristina

La pequeña no come mal pero si demasiado. Por eso, en 'El Estirón' ayudaremos a Cristina a cambiar los hábitos y a que siga los pasos de su hermano mayor, Rafa de 13 años, que ha cambiado completamente los suyos. Ahora, él come sano y hace deporte, ¿el que más le gusta? el futbol. En cambio, Cristina prefiere sentarse a leer un libro y además de picar entre horas, es ansiosa al comer y bastante sedentaria. Pero a pesar de que no le apasiona el deporte, este año ya se ha apuntado a natación y a hip-hop.

La pequeña ha confesado que le encantan los croissant y la tortilla de patata de su madre pero de la verdura no es muy amiga. Aun así, está dispuesta a comer más sano y seguir una dieta saludable y poco a poco, conseguir dar el estirón.

En la próxima semana seguiremos con la familiar Jutglar e iniciaremos a los pequeños a un deporte muy divertido y animado.