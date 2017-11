La psicóloga de familia María Luisa Ferrerós se incorpora a El Estirón

JUNTO AL DOCTOR MARISCAL

¿Tu hijo no come? ¿Come demasiado? ¿Sólo come lo que le gusta? La psicóloga Ferrerós responderá a estas preguntas y muchas más. María Luisa es la autora de libros de referencia como 'Ábrazame, mamá' o 'A dormir sin problemas'. Con ellos ayudó a muchos padres a tomar el mejor camino en la educación de sus hijos y ahora nos enseñará cómo comer y alimentar a los pequeños todos los domingos a las 13:00 horas en Nova.