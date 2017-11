Rebeca y Siena, las nuevas protagonistas de 'El Estirón'

MEJORES MOMENTOS | REBECA Y SIENA

Esta semana, Roberto conoce a Rebeca y Siena, las dos nuevas protaonistas de 'El Estirón'. Siena odia comer verduras, sobre todo el brócoli. Sin embargo, lo curioso es que dice no haberlo probado nunca. En cuanto a la fruta, sólo come las que son fáciles de pelar. Por su parte, Rebeca, confiesa que come de todo, pero trabajaremos con ella el tema de las cantidades.