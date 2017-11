Las razones de El Estirón

Lo que hasta hace muy pocos años era conocida como epidemia silenciosa supone actualmente un problema para más del 30% de la población infantil. ¿Te parece mucho? Seguro que sí, y ésa es otra de las razones por las que el Grupo Antena 3 ha ideado esta campaña: concienciar de que esto no les pasa a otros. Nos está ocurriendo a nosotros, aquí y ahora.



La mayoría de los padres no sabe reconocer cuándo su hijo pesa más de lo debido. Es más, por regla general, tampoco conocecómo prevenir el sobrepeso o atajar un problema de obesidad cuando se presenta. Y aquí vamos a ayudarte.



Todos los especialistas coinciden en señalar que la obesidad ha de comenzar a evitarse desde la infancia y en familia y por eso queremos que te unas a El Estirón.



Porque la obesidad no es un problema sólo de estética. Los niños gorditos tienen más riesgo de ser adultos obesos y esta circunstancia favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, articulares y metabólicas.



Porque lo que no se hace ahora es muy difícil de cambiar mañana. Porque hay que dar ejemplo a los más pequeños desde el seno familiar y además, unos buenos hábitos de vida es la mejor herencia que les podemos dejar.



Gracias a El Estirón aprenderás cómo cocinar los alimentos para llevar una dieta saludable, cómo hacer que ciertos productos resulten atractivos para los más pequeños, en qué hay que fijarse cuando lees una etiqueta en el supermercado, qué alternativas hay para diversificar la alimentación de los pequeños de la casa, qué hacer cuando un niño no tiene apetito… o cuando tiene demasiado.



También queremos enseñarte a hacer las tareas de siempre pero moviéndote más, a involucrar a toda la familia en actividades que requieran gasto energético, a sacar provecho de actividades como el baile o los juegos para mantenerte en forma y a divertirte mientras aprendes cómo poner salud a tu vida.



El programa El Estirón ayudará a las familias que se apunten a adquirir unos hábitos de vida más saludables, pero también contribuirá a que los usuarios, desde sus casas alejen el fantasma de la obesidad sin apenas darse cuenta.



¿Quién se apunta a El Estirón?