Valencia acoge la cuarta entrega de la segunda edición de 'Sports&Trops'

La II Edición de 'Sports&Trops' se ha trasladado hasta Valencia en esta semana para visitar el colegio Séctor Aéreo, junto con los deportistas Nacho Rodilla, Ana Tostado, Sergio Navarro, José Enrique Gutiérrez y Luisa Ceita para enseñar a los niños los valores del deporte, muy importantes para la vida diaria también.



"Hay muchos valores que se difunden a través del proyecto, como el respeto al rival o saber que uno no puede conseguir sus objetivos si no respeta al rival que tiene delante", explicaba Nacho Rodilla, jugador profesional de baloncesto. "Para conseguir los éxitos en el deporte colectivo no dependes de tí mismo, no eres tú contra nadie", concluía Rodilla.



La jugadora profesional de voleibol, Ana Tostado, daba a los niños unos consejos sobre cómo llevar una vida sana: "comer sano, hacer mucho ejercicio, practicar deporte o los fines de semana hacer bici con la familia".



Sergio Navarro, jugador de pelota valenciana, animaba a los niños a mirar más allá de los deportes tradicionales y buscar otras opciones en deportes con menos repercusión mediática, pero no por ello menos importantes. "Os animo a que no solo os centréis en los deportes más conocidos, no todos podemos llegar a ser los mejores en esos deportes. Si a alguien le gustan los deportes minoritarios, que se dedique a practicarlos".



El ciclista José Enrique Gutiérrez trabajó con los niños, enseñándoles a calentar de forma adecuada antes de practicar deporte. También les enseñó las reglas básicas del balonmano y ensayó con ellos cómo lanzar a portería, entre otras actividades.



"Es una experiencia que nosotros vivimos con mucha intensidad, pero los niños lo viven muy intensamente. Para ellos son unos días muy novedosos. Estos días están hasta más centrados en clase, quieren absorber mucho más de todo lo que nosotros les transmitimos", explicaba Gutiérrez.



Luisa Ceita, jugadora profesional de voleibol, explicaba cómo viven los niños la visita de los deportistas. "Los niños nos reciben con mucha alegría, con muchas ganas de conocer cómo hemos vivido nuestro día a día, qué comíamos o a quién conocemos dentro del deporte".



"Que las clases sean impartidas por un deportista de élite les da otra visión completamente distinta de lo que es el deporte, otra manera de vivir, de disfrutar y de querer el deporte", afirmaba una madre de un alumno del colegio.



Diez colegios acogen la II edición de 'Sports&Trops'

La iniciativa cuenta con el patrocinio y colaboración del Consejo Superior de Deportes, Fundación Deporte Joven, El Corte Inglés, Correos, Grupo Planeta y el programa Objetivo Bienestar de Atresmedia, además de los ayuntamientos de Badalona, Guadalajara, Madrid, Salamanca y Valencia, así como la Asociación de Deportistas.



Diez colegios de cada una de estas ciudades acogerán este año las actividades diseñadas en ‘Sports&Trops II’. En total, 15.000 escolares recibirán información y practicarán seis deportes diferentes: fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo y atletismo. Deportistas y exdeportistas profesionales difundirán entre los niños valores como constancia, esfuerzo, trabajo en equipo, hábitos saludables, etc.