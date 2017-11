Ponle Freno y AXA ponen en marcha el Centro de Estudios de Seguridad Vial

El alcance de los daños sufridos en un accidente por el llamado ‘latigazo cervical’, la lesión más frecuente entre los accidentados en carretera en España, es el primer estudio en el que se ha detenido el Centro de Estudios PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial.



Primer informe: esguince cervical

Así, de acuerdo a este primer informe, cuyas principales conclusiones pueden consultarse en www.antena3.com/ponlefreno/centro-estudios, el año pasado cerca del 43% de las víctimas de accidentes de tráfico se vio afectado por un esguince cervical, lo que supone un aumento de más de ocho puntos porcentuales respecto a las cifras de 2011.

Para Josep Alfonso, director general del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, “la tendencia al alza de las lesiones cervicales nos indica que es necesario reforzar el trabajo en la prevención, con gestos sencillos como colocar correctamente el reposacabezas y mantener la distancia de seguridad”.En cuanto a la gravedad de las lesiones derivadas de los accidentes en carretera en España, las de carácter leve siguen siendo muy mayoritarias y suponen el 97,6% del total. Este tipo de lesiones incluyen ‘latigazo cervical’, esguinces de todo tipo o fracturas sin complicaciones, entre otras.



Su periodo de convalecencia no supera los dos meses. Las lesiones de gravedad intermedia son el 2,1% del total de las registradas. En este ámbito se incluyen lesiones como fracturas complejas o similares, que requieren una media de seis meses de recuperación.



El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA es un proyecto que nace tras la entrada de la aseguradora AXA como socio estratégico de PONLE FRENO. Junto a esta iniciativa, la acción de Atresmedia por la Seguridad Vial trabajará en nuevos retos: la V CARRERA POPULAR PONLE FRENO y la Campaña de Señales y Carreteras en mal estado son dos de las más significativas.Estas se suman a las campañas con efecto directo y resultado tangible en la sociedad, como la desarrollada bajo el título “Radares sí, pero no para recaudar”, que el pasado marzo fue respaldada por la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados al aprobar la Proposición no de Ley presentada por CiU para que los radares se ubiquen solamente en aquellos tramos donde se registra una mayor concentración de accidentes para advertir al conductor de la proximidad de un punto negro y evitar colisiones.Entre las acciones que se verán en pantalla, Ponle Freno creará piezas de televisión con información, denuncia y opinión sobre temas de Seguridad Vial que recogerá de las sugerencias y reclamaciones de la sociedad.



También el lanzamiento de una aplicación para smartphones a la que los ciudadanos puedan enviar sus denuncias e intercambiar información, así como el objetivo de llegar a 100.000 adheridos a la plataforma Ponle Freno (ponlefreno.com) son otros de los objetivos previstos para 2013.