Cómo identificar la fatiga para no dormirnos al volante

Muchos conductores no identifican bien cuándo pueden estar a punto de quedarse dormidos al volante. Por eso es importante tener en cuenta los indicadores que proporciona la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos.



Los siguientes indicadores de advertencia que proporciona en su web para la prevención de la somnolencia al volante la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos pueden indicarnos cuándo estamos demasiado cansados para conducir:



- Dificultad para concentrarse y mantener los ojos abiertos o la cabeza alzada.

- Bostezar o frotar los ojos de forma repetida. * Pensamientos fantasiosos o divagantes.

- Salirse del carril, pegarse demasiado a otro vehículo y perder señales o salidas.

- Sentir inquietud, irritabilidad o agresividad. * Encender la radio o bajar la ventanilla.

- Reducir el tiempo de reacción y tomar malas decisiones.



La mejor manera de evitar un choque por quedarse dormido al volante es dormir el tiempo adecuado de sueño según una rutina regular, la práctica de buenos hábitos de sueño y buscar tratamiento para los problemas de sueño.



Además, desde la web americana se detallan algunos aspectos importantes que se deben y no se deben practicar durante la conducción.



LO QUE NO DEBES HACER

- Conducir si estás cansado o tomando una medicación que pueda causar somnolencia.

- Confiar en la radio, una ventana abierta u otros trucos para mantenerte despierto.

- Conducir en momentos en los que normalmente estarías durmiendo.

- Beber aunque sea una cantidad pequeña de alcohol, en especial si te sientes somnoliento.



LO QUE DEBES HACER

- Dormir lo suficiente en la noche antes de un viaje largo.

- Abandonar la carretera si te das cuenta de alguno de los signos de advertencia de cansancio.

- Echarse una siesta. Para ello, busca un lugar seguro para dormir una siesta de unos 15 a 20 minutos.

- Consumir cafeína, el equivalente a dos tazas de café puede aumentar la capacidad de alerta durante varias horas pero no hay que confiar en ello para periodos largos.

- Conduce con un amigo. Un pasajero que te mantenga despierto puede ayudar a identificar los signos de fatiga en el conductor y si es necesario relevarle en la conducción del vehículo.