Anna Simón: " Cuando subo al coche lo primero que hago es ponerme el cinturón"

PONLE FRENO CUMPLE 10 AÑOS

"Arrancas el coche, pones primera y cuando estás en movimiento te vas poniendo el cinturón". Así es como comienza el mensaje de la presentadora de Zapeando para Ponle Freno con motivo de su décimo aniversario. Y es que Anna lo tiene claro: "El cinturón hay que ponérselo con el coche parado". Ella nos da este consejo porque hace poco tuvo un accidente en un taxi. "Iba en la parte de atrás y llevaba el cinturón, si no lo hubiera llevado, no sé lo que me habría pasado". Por eso, Anna Simón lo primero que hace cuando entra al coche es ponerse el cinturón de seguridad. Y tú, ¿es lo primero qué haces?